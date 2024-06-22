Дочь Зайцева-младшего долго не находила сил подойти к гробу отца

Сегодня друзья и родственники прощались с Егором Зайцевым, единственным сыном знаменитого модельера. Он совсем ненадолго пережил отца, пишет «Московский Комсомолец».

Прощание было открытым и проходило Мневниках в байк-центре «Ночные волки». Проводить Егора в последний путь пришли его вдова Екатерина с дочерью Анастасией, а также бывшая гражданская жена кутюрье Дарья с дочерью Марусей.

А младшая дочь байкера, 15-летняя Анастасия, спряталась под черной кепкой и очками и долго не могла найти в себе сил проситься с отцом.

И лишь в самом конце церемонии, более чем через час ее подвели к гробу. Только тогда она сняла очки и кепку.

Похоронят Егора Зайцева на Жегаловском кладбище в Щелкове, рядом с отцом.

В начале года сын модельера был госпитализирован с коронавирусом, после чего врачи обнаружили у него анемию и онкологические образования в легких, печени и толстом отделе кишечника.

В июне Егор Зайцев попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за отказа печени. 16 июня его подключили к аппарату ИВЛ, но врачам так и не удалось спасти ему жизнь.