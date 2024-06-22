WARGASM (UK) анонсировали новую эру в своем творчестве

Британский электропанк-дуэт WARGASM (UK) заявил, что у него на подходе коллаборация, которая станет началом новой эры в творчестве коллектива. По словам артистов, они мечтали об этом фите.

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О своих планах на будущее WARGASM (UK) рассказали NME за кулисами Download Festival. Музыканты отметили, что в последнее время они часто работали с коллегами по сцене и в процессе осознали, что хотят посотрудничать с одним исполнителем. Его имя WARGASM (UK) называть не стали, однако намекнули, что работа выйдет совсем скоро.

Наша первая коллаборация мечты была с Фредом (Дерстом — прим. ред.), а вторая уже в пути. Сэм Мэтлок вокалист WARGASM (UK)



Ранее WARGASM (UK) и их пластинка Venom вошли в наш список лучших метал-альбомов 2023 года. Кто еще оказался в почетной десятке, узнайте здесь.