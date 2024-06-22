Российский шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может получать финансирование от Запада, допустил в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, не исключено и спонсорство со стороны покинувших РФ олигархов. Галкин, уверен продюсер, допускает «антироссийские, русофобские высказывания», исходя из коммерческих интересов.

Я думаю, Галкин в меньшей степени относится к ситуации вокруг России и Украины идеологически. <...> Он использует финансирование своей деятельности чисто как потребитель. Я думаю, может быть и западное финансирование, и финансирование от покинувших страну олигархов. Галкин вряд ли будет брезговать, — подчеркнул Рудченко.



Народный артист РСФСР Сергей Никоненко ранее заявил, что юморист в своих выступлениях руководствуется не идейными убеждениями. По мнению актера, Галкин преследует коммерческий интерес. Артист отметил, что высказывания шоумена о России спонсирует не Запад, а олигархи.

Никоненко также объяснил, почему Галкин осудил СВО и покинул родную страну вместе с семьей. Артист допустил, что комик уехал из России, чтобы спасти заграничные счета и недвижимость.