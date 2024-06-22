Волочкова о Баскове: «Он настоящий мужчина»

Журналист Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован с подозрением на цирроз печени. 53-летнего телеведущего прооперировали. Теперь ему требуется дорогостоящее лечение. Николай Басков вызвался помочь Отару.

Анастасия Волочкова много лет дружит с Басковым. Она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, что Николай действительно очень добрый и отзывчивый человек, всегда готовый бескорыстно помочь.

«Я знаю Колю как уникальнейшего человека, очень внимательного ко многим людям. Если что-то происходит, он первым протянет руку помощи.

По отношению ко мне Николай Басков всегда поступал добропорядочно, и моей дочери на протяжении шести лет уделял времени больше, чем ее собственный отец. Басков не нуждается в пиаре. Это человек, который известен на весь мир. Он просто скромный и добрый. Если Коля захотел сделать что-то доброе, то делает это благороднейшим образом, потому что он настоящий мужчина», — сообщила Волочкова.



Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что медики госпитализировали шоумена Отара Кушанашвили для экстренной операции. У него нашли злокачественную опухоль. Позднее стало известно, что операция Кушанашвили прошла успешно.