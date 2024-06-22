Артисты стали заранее проверять свои композиции у экспертов

Российские рэперы, рокеры и музыканты иных направлений стали перед выпуском новых треков проверять их на возможные нарушения законодательства.

Как пишет Телеграм-канал Mash, только с начала года только в Москве проведено 28 комплексных лингвистических экспертиз 134 песен на предмет обнаружения экстремистских высказываний, пропаганды наркотиков и прочих запрещенных тем и словосочетаний

Экспертиза длится две недели, цена ее – около 60 тысяч рублей за 12 текстов. Предположительно, оплачивают ее сами исполнители. Но это обходится значительно дешевле, чем отмена концертов и штрафы.

Ранее правительство России расширило перечень видов судебных экспертиз, которые могут проводить исключительно государственные учреждения. В список вошла в том числе судебная лингвистическая экспертиза по уголовным делам о терроризме и экстремизме.