Успенская требует компенсации у журналистки Джугелии

Любовь Успенская стала гостьей YouTube-шоу Лауры Джугелии. Стержнем беседы стал конфликт Любови Залмановны и Филиппа Бедросовича. Звезды подали друг на друга в суд. Киркоров обозвал Успенскую «попрошайкой», а та его – «женоненавистником». Взаимные обиды герои скандала оценивают в 10 миллионов рублей, рассказывает СтарХит.

Интервью получилось скандальным. Лаура решила не ставить его в эфир.

«Интервью отсняли, но из-за количества негатива, который Успенская выплеснула в сторону коллег, его решили не выпускать. Досталось опять Филиппу Киркорову, а также другим медийным персонам. Давно мы не слышали столько мата, оскорблений, ругани… „Резать“ материал певица была категорически не согласна, Лаура же не захотела становиться участницей разбирательств с доброй половиной шоу-бизнеса», - цитирует издание слова источника.



Любовь Залмановну и ее адвоката Елену Сенину «заморозка» выступления не устроила.

«Успенская вынесла всем мозг, звонила Джугелии, угрожала чуть ли не расправой, мол, той стоит „ходить и оглядываться“ после такого отношения. Но и на этом не успокоилась. После подключилась адвокат артистки Елена Сенина. Она пошла дальше — потребовала миллионную компенсацию за то, что ее клиентка потратила столько времени, и не получила желаемого результата. Кроме того, компенсацию должны, по ее мнению, заплатить и ей. Это уже получается какое-то вымогательство!»



Лаура Джугелия пока не комментировала происшедшее.

Напомним, Любовь Успенская жаловалась на последствия пластики груди, выполненной у Тимура Хайдарова. По словам певицы, в грудных имплантах у нее нашли инородные тела, из-за которых началось гноение тканей. Последствия неудачной операции позже ей пришлось поправлять в клинике Артура Рыбакина.