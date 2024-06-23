Стали известны подробности жизни 18-летней невесты Лепса

Аврора Киба, 18-летняя невеста 61-летнего эстрадного певца Григория Лепса, оказалась недавней школьницей. На это обратило внимание издание StarHit.

Киба опубликовала в соцсетях фотографию со школьного выпускного.

«МЭШ [Московская экономическая школа], спасибо за столько лет терпения и любви! Русский диплом уже забрали, ждем международный в сентябре, спасибо!» — подписала она пост.



Чтобы получить возможность обучаться в школе, необходимо получить рекомендацию от кого-либо из учащихся, после чего сделать взнос в размере миллиона рублей. Год обучения в образовательном учреждении стоит 1,6 миллиона рублей.

Ранее 18-летняя невеста Григория Лепса ответила критикам их романа. Киба опубликовала на своей странице кадры, на которых они с Лепсом позируют на вручении премии «Муз-ТВ».