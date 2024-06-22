Сестра Жанны Фриске высказалась в адрес близких Заворотнюк

Сестра ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске Наталья выразила восхищение поступком близких умершей актрисы Анастасии Заворотнюк, которым удалось сохранить конфиденциальность ее состояния. По ее словам, родные Заворотнюк настолько окружили ее заботой, что предотвратили утечку фотографий.

«Они огромные молодцы. Я восхищаюсь ими! Я восхищаюсь мужем Настеньки, я восхищаюсь дочкой. Я всеми восхищаюсь, что они ее не показали», — заявила Фриске в беседе с изданием Voice.



По ее словам, родные Заворотнюк окружили ее такой заботой, что не допустили утечки фотографий.

Также Фриске отметила, что она устала от конфликта с бывшим мужем сестры Дмитрием Шепелевым и больше не желает продолжать обвинения.

«Я скажу так: пусть это будет на совести того человека, кто это сделал», — добавила она.



Во время болезни Фриске в сеть попали фотографии, на которых она выглядела не так, как ее помнили поклонники. Ее родные обвиняли в этом Шепелева, считая, что он передал снимки журналистам, стремясь извлечь выгоду из трагедии.

Также во время болезни Фриске Шепелев активно обращался к поклонникам за финансовой поддержкой и не избегал публичных обсуждений состояния своей гражданской супруги, делая их трагедию достоянием общественности. В контрасте с его действиями муж Заворотнюк Петр Чернышев удвоил свои трудовые усилия, работая ночами на репетициях ледовых шоу, чтобы обеспечить достойное лечение своей жене, и днем оставаясь рядом с ней. Чернышев также избегал любых комментариев прессе, стремясь обеспечить спокойствие для актрисы.

Фриске и Заворотнюк столкнулись с тяжелым заболеванием после рождения детей в зрелом возрасте — глиобластомой. Это одна из самых агрессивных форм рака.