Боня рассказала, как ей удалось избежать тюрьмы

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня во время романа с известным болгарским теннисистом Григором Димитровым сопровождала его на турнир в Мексике, где у нее возникли проблемы с документами, в результате чего россиянку задержали. Благодаря усилиям спортсмена, который использовал свой авторитет и популярность, Боню быстро отпустили.

«Мы не заполнили мне какую-то анкету. Подходим на паспортный контроль. Ему сказали проходить, а меня затолкали в тюрьму в Мексике <...> Своим авторитетом он договорился, его там любят», — рассказала Боня, ее слова передает издание Voice.



Она отметила, что хорошо владеет испанским языком, поэтому могла все объяснить правоохранительным органам. По ее словам, у нее забрали и чемодан, и телефон.

Ранее Боня объявила своим подписчицам кастинг на дружбу с ней. В ходе кастинга телеведущая надеется найти ту самую подругу, предназначенную ей судьбой.