Татьяне Лазаревой* грозит еще одно уголовное дело

Следователи могут возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Лазаревой грозит еще одно уголовное дело - ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), основания его возбудить есть", - сказал собеседник агентства.



Татьяна Лазарева сравнила себя с уголовниками

По его словам, в рамках данного уголовного дела Лазаревой будет грозить до двух лет колонии.

Минюст РФ включил Лазареву в перечень физических лиц - иноагентов 22 июля 2022 года. Ранее она неоднократно была оштрафована за нарушение маркировки иноагента. 13 июня стало известно, что телеведущая объявлена в розыск. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, она разыскивается по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Кроме того, в отношении телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

Сейчас Лазарева живет в Испании.

*Татьяна Лазарева включена Минюстом в реестр иноагентов