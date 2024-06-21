Семенович ответила на обвинения в отношениях с женатым мужчиной

Актриса и телеведущая Анна Семенович в своем микроблоге опубликовала ролик, в котором ответила на обвинения по поводу отношений с женатым избранником.

Знаменитость пояснила, что ее нового возлюбленного и его супругу связывают лишь юридические отношения. По словам Семенович, женщина сейчас живет в Германии, и это осложняет бракоразводный процесс.

— Это сложная история, и сейчас он у них идет. Я надеюсь, что это все скоро разрешится, — призналась телеведущая.



Артистка сообщила поклонникам, что у нее все хорошо на личном фронте, а также напомнила, что не любит распространять информацию о своих отношениях.

Незадолго до этого сообщалось, что Анна Семенович якобы состоит в отношениях с женатым мужчиной. Знаменитость представила своего избранника на премии Муз-ТВ.

Кроме того, более трех лет певица Анна Седокова состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой, ради отношений с которой он оставил жену и маленького ребенка. Продюсер Леонид Дзюник рассказал, что артистка никогда не гнушалась отношений с женатыми мужчинами.