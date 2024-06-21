Жена Кушанашвили раскрыла подробности состояния супруга

Отара Кушанашвили перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила Ольга, супруга ведущего.

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Она опровергла слухи об онкологии мужа, заявив, что у Кушанашвили есть проблемы с кишечником, однако «никакой последней стадии рака» нет.

— Отар сейчас находится на искусственной вентиляции легких, потому что операция была достаточно тяжелая. Как только врачи почувствуют, что он сможет дышать самостоятельно, будут проведены, скорее всего, с понедельника, меры, чтобы приводить его в сознание, — цитирует жену Кушанашвили издание «Teleprogramma.pro».



Незадолго до этого, племянница шоумена рассказала, что Кушанашвили по-прежнему находится в реанимации без сознания, его состояние оценивается как тяжелое. По ее словам, операция Отара прошла успешно. Она также подтвердила, что у него обнаружили опухоль, но пока неизвестно, какого характера, результаты биопсии будут готовы через неделю.

Племянница Кушанашвили рассказала о его состоянии

В этот же день стало известно, что госпитализированного телеведущего Отара Кушанашвили успешно прооперировали. Накануне обозреватель и музыкальный критик Владимир Полупанов сообщил, что у журналиста обнаружили онкологическое заболевание.