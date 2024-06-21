Киркоров раскрыл тайну о суррогатной матери своих детей

Как известно, дети Филиппа Киркорова появились на свет в Соединенных Штатах Америки, где их родила суррогатная мать. В первое время после появления Аллы-Виктории и Мартина на свет публика могла только догадываться о том, кто помог звезде стать отцом, но после Филипп и сам начал открыто говорить на эту тему, подтверждая, что это была вовсе не одна из его подруг в России, а специально подготовленная женщина, согласная на суррогатное материнство.

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«Да. Я это сегодня не скрываю. И на моем примере я хочу показать всем, что одинокие люди, которые хотят иметь детей, могут решить свою проблему», — говорил король эстрады.



Он также комментировал слухи о том, что многие поклонницы были готовы сделать ради него подобный шаг, но почему же артист отказал местным девушкам и полетел за океан реализовывать свои мечты? Все очень просто: певец сделал это ради безопасности. Он прекрасно понимал, что закон, позволяющий суррогатной матери оставить ребенка себе после рождения, может сыграть с ним злую шутку. К тому же, ему могла попасться недобросовестная женщина, которая, узнав имя заказчика, могла бы специально оставить малышей себе ради получения прибыли от Киркорова и личной славы.