«Иванушки International» рассказали, какую фишку у них украла Бритни Спирс

Бритни Спирс взяла у «Иванушек International» фишку с концертами в школах.

Уверенность в этом выразила сама группа.

В разговоре с Пятым каналом Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что 25 лет назад коллектив выступил в московской школе в качестве пиар-хода. Шоу сняли на камеру и транслировали на телевидении.

«После этого Бритни Спирс так и сделала. Серьезно. Она же совершила тур по колледжам, по школам, что и вырастило в дальнейшем всю ее фан-базу», — заметил Кирилл Туриченко.



Ранее Григорьев-Апполонов намекнул, что об «Иванушках International» готовится сериал.