Бар Ивлеевой сэкономил на туалетной бумаге

В начале июня в Москве открылся бар блогера Анастасии Ивлеевой и ресторатора Александра Пичугина, который позиционирует себя как азиатскую лапшичную и караоке. Корреспондент NEWS.ru побывал в заведении в Столешниковом переулке и обнаружил в туалетной комнате прозрачную однослойную бумагу. На свету она буквально просвечивает.

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На стене в кабинках уборной установлены маленькие телевизоры, на которых транслируют аниме. Однако мультфильмы не удастся посмотреть, поскольку там очень громко играет музыка. Туалет также украшен постерами с афишами азиатских фильмов, рисунками и надписями на китайском и корейском языках.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Ивлеева вышла из числа владельцев бара Nudles, который открылся всего несколько недель назад. По его данным, единоличным собственником заведения стал Пичугин.

Ранее ведущая авторского шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова заявила, что россияне были разгневаны «голой» вечеринкой Ивлеевой из-за веселья в это непростое время. Звезда также пояснила, что некоторые гости пострадали ни за что. К таковым она отнесла певцов Диму Билана и Филиппа Киркорова, которые лишь ненадолго появились на мероприятии.