Старшая дочь певицы Валерии вспомнила о жестоких наказаниях отца

Старшая дочь российской певицы Валерии Анна Шульгина, которая выступает под псевдонимом SHENA, рассказала о жестоких наказаниях отца, продюсера Александра Шульгина. Ее цитирует StarHit.

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Шульгина заявила, что подвергалась издевательствам со стороны родителя.

«Мне приходилось быть и хитрой, чтобы не получить тумаков от отца. Он мог жестоко наказать за малейший проступок: вышвырнуть меня на улицу, запереть с собаками в вольере на сутки, мог побить», — сказала она.



Дочь певицы также вспомнила, как однажды отец выставил ее на улицу в одной ночной рубашке, когда она болела.

«На дворе стояла холодная осень, и я, простуженная, стояла на ветру с босыми ногами. Мама порывалась забрать меня в дом, но я видела сквозь окно, как отец держал ее и бил», — поделилась девушка.



Ранее певица Валерия раскрыла, какой поступок считает самым неожиданным и безрассудным в своей жизни.