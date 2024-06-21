Известный блогер рассказал об орущей на него матом Собчак

Популярный российский блогер Гоша Карцев рассказал о работе с журналисткой Ксенией Собчак. Подробности он раскрыл в интервью фигуристке Евгении Медведевой, доступном на YouTube.

Карцев объяснил, что работал в издании, которое организовывало Собчак съемки. По его словам, их сотрудничество пришлось на время, когда журналистка была в образе «блондинки в шоколаде». Так, отметил блогер, телеведущая вела себя с ним дерзко.

«Мне прям там хлопали дверьми, орали матом, бросали трубки, говорили слова, которые я сейчас не буду говорить», — объяснил он.



Карцев добавил, что встречался с Собчак по работе и в дальнейшем. Он отметил, что на последней совместной съемке она вела себя профессионально.

Ранее Карцев, поработавший с журналисткой, назвал ее хамкой. Он рассказал, что Собчак грубо обращалась с ним во время одной из съемок, а также осталась ему должна около 150-200 долларов. Блогер подчеркнул, что не ждет, что ведущая вернет ему долг.