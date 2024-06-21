Peso Pluma представил лонгплей Éxodo

Мексиканский артист Peso Pluma выпустил четвертый полноформатник под названием Éxodo. Работа состоит из двух частей — в первой треки в стиле корридос тумбадос, а во второй трэп- и хип-хоп-композиции.

© Go.zvuk.com

В альбоме Peso Pluma продолжает придерживаться узнаваемого стиля с использованием региональной мексиканской музыки, а также раскрываться более широкой аудитории, демонстрируя прекрасные навыки в рэпе. В Éxodo множество фитов, в том числе с Cardi B, Quavo, Anitta и такими исполнителями мексиканской материала, как Junior H, Luis R. Conriquez и Iván Cornejo.

Прошлогодняя пластинка перспективного артиста GÉNESIS завоевала «Грэмми» за «Лучший альбом мексиканской музыки».