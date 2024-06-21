Певице Монеточке* грозит уголовное наказание

Певице Елизавете Гырдымовой (признана в РФ иноагентом), также известной как Монеточка, грозит уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. RT на русском

«Гырдымова, признанная иноагентом... продолжила распространение в социальной сети сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в сообщении столичной прокуратуры. ТАСС

Ранее Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Она также не размещала специальную плашку в социальных сетях, где должно быть указано, что лицо является иностранным агентом. Минюст РФ внес певицу в список иноагентов 20 января 2023 года. Ura.Ru