Жигалова обратилась к жертвам хирурга Хайдарова

Ведущая авторского шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова в интервью адвокату Александру Добровинскому на его YouTube-канале выразила недоумение в связи с тем, что певица Любовь Успенская и другие звезды отечественного шоубизнеса подали иски на пластического хирурга Тимура Хайдарова не сразу после операции, а по прошествии нескольких лет. Она отметила, что их поступок вызывает вопросы, и призвала детально разобраться в каждом случае отдельно.

У меня и к ним тоже вопрос, к девушкам нашим пострадавшим, — они же не сразу после операции пошли с исками. Прошло огромное количество времени. И я смотрю на это все, и мне кажется странным, что именно сейчас, именно друг за другом [они подали иски] — одна сказала, вторая поддержала, тут же нашлась третья, еще там кто-то что-то вспомнил, — отметила она.



Добровинский в ходе разговора отметил, что Любовь Успенская пожаловалась на последствия пластической операции у Хайдарова спустя 10 лет. Жигалова в свою очередь заметила, что иски подавали не только звезды, но и простые женщины. Ее собеседник подчеркнул, что среди них оказались и те, кто не оперировался у хирурга, а просто решил подхватить волну хайпа.

Жигалова также рассказала, что планировала пройти процедуры и сделать операцию у Хайдарова, но не прошла по медицинским показателям. Она также призналась, что специалист является ее другом, поэтому она переживает из-за его неудач.