Актера сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками в Москве

Актер сериала «Склифосовский» Георгий Сагиашвили был задержан в Москве, у него изъято и направлено на экспертизу наркотическое вещество. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил Telegram-канал SHOT.

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По данным источника канала, после того, как полицейские остановили машину, в которой находился Георгий Сагиашвили и две девушки, актер начал заметно нервничать. Отвечая на вопрос, если ли у него с собой что-либо запрещенное, артист «признался, достал и показал».

На экспертизу были направлены бывшие с собой у Сагиашвили 13 грамм вещества, утверждает осведомленный источник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 с. 228 УК РФ «Незаконная перевозка наркотиков без цели сбыта». Сагиашвили может грозить до трех лет тюрьмы, сообщает SHOT.

Ранее в Москве полицейские остановили для проверки автомобиль актрисы Натальи Бочкаревой. У звезды сериала «Счастливы вместе» обнаружили пакет с наркотиками. Она отказалась проходить медосвидетельствование. За это актрису лишили прав на год и восемь месяцев. В январе 2020 года суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей и прекратил уголовное преследование.