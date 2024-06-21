Племянница журналиста Отара Кушанашвили рассказала Russia Today, что он все еще находится в реанимации без сознания. Его состояние она назвала тяжелым.

Накануне, 20 июня, появились новости, что 53-летнего Кушанашвили госпитализировали из-за проблем с желудком. Сообщалось, что журналист плохо себя чувствовал в последнее время.

Племянница Кушанашвили сообщила, что его прооперировали, операция прошла успешно. Она подтвердила, что у него нашли опухоль, какую именно - покажет биопсия.

Собеседница RT подчеркнула, что сообщения об онкологическом заболевании преждевременны, а цирроза печени у журналиста нет. Она добавила, что Кушанашвили плохо себя чувствовал в последние две недели, но не обращался к врачам и продолжал работать.