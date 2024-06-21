Адвокат объяснил, почему против Хайдарова не возбудили уголовное дело

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что хирург Тимур Хайдаров может перейти на работу в другое место, несмотря на то, что деятельность предыдущей клиники была приостановлена. Его слова передает издание «Страсти».

«Но здесь мое мнение, что у Хайдарова достаточно серьезные покровители и люди, которые за него хлопочут. Потому что с таким багажом доследственных проверок и претензий со стороны пациентов не стать фигурантом уголовного дела — большая редкость в наше время», — отметил защитник.



Жорин заявил, что часто врачей берут под стражу «без разговора», а Хайдарову часто удается выходить сухим из воды. Адвокат уверен, что у хирурга есть очень влиятельные покровители.

20 июня сообщалось, что Хайдаров устроился в клинику звездного хирурга Артура Рыбакина после закрытия своего медучреждения IQ Plastique. Именно Рыбакин в июле 2023 года рассказывал, что ему пришлось долго исправлять ошибки Хайдарова, сделанные во время операции певицы Любови Успенской.

Хайдаров — один из самых известных пластических хирургов России. У него часто делали пластику звезды: Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка, экс-солистка группы «Блестящие» Анастасия Малаха. Не все остались довольны. Летом 2023 года разгорелся скандал, когда певицы Слава (Анастасия Сланевская) и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественной работе.

Ранее стало известно, что против актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело.