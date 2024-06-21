Звезде «Универа» грозит 12 лет тюрьмы на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в оправдании действий России актера Виталия Гогунского, сыгравшего в сериале «Универ». Об этом со ссылкой на управление СБУ по Волынской области пишет ТАСС.

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Ведомство сообщило в соцсетях, что 45-летний уроженец Кременчуга, помимо оправданий российских действий, обвиняется также в коллаборационизме и пропаганде войны. В общей сложности по этим статьям актеру грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила российскому актеру Владимиру Машкову обвинения по трем уголовным статьям - о нарушении территориальной целостности республики, об оправдании российской спецоперации, о нарушении миграционного законодательства.

По данным СБУ, Машков неоднократно высказывался в поддержку спецоперации на Украине, оправдывал вхождение Запорожья, Донбасса и Херсонской области в состав Российской Федерации, а также посещал Крым в 2014-2022 годах.