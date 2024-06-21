Рыжий из «Иванушек» рассказал, почему солисты уходили из группы

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что Игорь Сорин и Олег Яковлев покинули группу, так как потеряли ощущение связи с ней. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

© РИА Новости

Игорь Сорин, входивший в первый состав «Иванушек International», в 1998 году решил начать сольную карьеру и покинул группу. Он скончался в сентябре 1998-го в 28 лет. Сорина в группе сменил Олег Яковлев. В 2012 году Яковлев начал сольную карьеру, а в 2013-м окончательно покинул группу. В июне 2017 года стало известно о смерти певца, на тот момент ему было 47 лет.

Григорьев-Апполонов рассказал «МК», что никогда не задумывался об уходе из «Иванушек». По его мнению, группа оказалась настолько успешной, что ее песни будут слушать и перепевать «еще сотню лет минимум».