Сестра Меладзе заключила госконтракт на несколько миллионов

Telegram-канал Mash утверждает, что сестра певца Валерия Меладзе, продюсер Лиана Меладзе, получила госконтракт на 5,4 миллиона рублей. По данным канала, за эту сумму она должна организовать выступление одной из знаменитостей на «мероприятии особой важности» в Оленегорске 31 августа.

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Как сообщает Mash, речь может идти о выступлении певицы Мари Краймбрери. По данным Telegram-канала, госконтракт - договор с Центром культуры и досуга «Полярная звезда» - Лиана Меладзе получила впервые за два года.

В Оленегорске (Мурманская область) 31 августа обычно празднуют День города. Mash отмечает, что в 2022-м Краймбрери выступала на Дне города в Чехове.

Возвращение Меладзе в Россию возмутило военкора

Весной 2023 года СМИ сообщили об отмене концертов Валерия Меладзе в нескольких российских городах. Певец был одним из первых российских артистов, выступивших против спецоперации РФ на Украине.