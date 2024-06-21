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Продюсер раскрыл причину отказа Киркорова от концертов

Музыкальный продюсер, бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник раскрыл причину отказа эстрадного певца Киркорова от концертов. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Продюсер раскрыл причину отказа Киркорова от концертов
© globallookpress.com

Медиаменеджер усомнился в правдивости заявления артиста о том, что он устал и временно не хочет выходить на сцену. По мнению Дзюника, организаторы могли отказаться заниматься подготовкой концертов Киркорова из-за скандала с «голой вечеринкой».

«Без гастролей, внимания публики, без зрителя он просто жить не может. Поэтому то, что он так сказал, это, наверное, для прессы», — отметил он.

Дзюник предположил, что билеты на шоу артиста могут продаваться плохо.

«Либо зрителей нет, либо люди не приехали на отдых в эти города», — пояснил он.

Ранее Киркоров заявил, что ждать от него выступлений в курортных городах летом 2024 года не стоит. Он сообщил, что устал путешествовать по городам с концертами.

Шоу-бизнес
Леонид Дзюник