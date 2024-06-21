Бузова cделала громкое заявление о материнстве: «скоро увидите»

Певица и телеведущая Ольга Бузова после встречи с подругой и ее детьми поделилась с поклонниками желанием стать мамой. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

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Артистка выложила фото и видео с прогулки. На видео она идет по дорожке, держа за руки двоих детей.

«Скоро увидите меня тоже мамой», — заинтриговала подписчиков Ольга Бузова.



Она также создала опрос с вопросом «идет мне?».

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38-летняя Бузова ранее неоднократно говорила, что хочет завести семью, однако о том, кто является избранником телеведущей, неизвестно, отмечает канал.

В январе 2021 года появилась информация о свадьбе Ольги Бузовой и Давида «Давы» Манукяна. СМИ писали, что они поженились во время отдыха на Мальдивах. Однако официально Бузова информацию о свадьбе не подтвердила, а затем и вовсе сообщила о расставании с блогером. Она назвала его чудовищем, обвинила в том, что он творил страшные и непонятные вещи, и намекнула на домашнее насилие.