Ургант рассказал о самом стыдном моменте в жизни

Телеведущий Иван Ургант в интервью Николаю Солодникову на YouTube рассказал о самом стыдном моменте в жизни. По словам телеведущего, это произошло, когда в он первый раз увидел, как исполняется стриптиз.

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По словам Урганта, он в возрасте 12 лет он вместе с отцом Андреем Ургантом посетил праздник в честь 40-летия Михаила Боярского. Одним из сюрпризов для юбиляра стала приглашение стриптизерши, которая, извиваясь разделась и села на колени юбиляра. По словам ведущего, было видно, что даже Боярскому стало неловко.

Женщина оголила грудь Михаилу Сергеевичу прямо в лицо. Она на нем извивалась, — вспомнил Ургант.



До этого Ургант заявил, что до последнего не верил в успех своего шоу на Первом канале. В подкасте Kuji на YouTube он признался, что считал формат «Вечернего Урганта» неподходящим для телевидения. Однако сейчас на ТВ огромное количество таких передач, и это значит, что «все получилось», добавил артист.

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Комментаторы оценили участие Урганта в подкасте весьма противоречиво. Многие посетовали, что он так и не вышел из своего телевизионного образа. Пользователи признались, что очень хотели бы увидеть его настоящим и послушать глубокую беседу на серьезные темы. Другие комментаторы согласились, что профдеформация Урганта мешает ему общаться с людьми.