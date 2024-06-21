Сестра Меладзе получила госконтракт на 5,4 млн рублей

Сестра Валерия Меладзе получила госконтракт на концерт за 5,45 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Сестра Валерия Меладзе Лиана является владелицей музыкального лейбла Velvet Music. Журналисты узнали, что накануне она получила госконтракт на сумму 5,4 миллиона рублей — за эти деньги девушка якобы должна привезти в Оленегорск Мари Краймбрери.

Договор с родственницей Меладзе заключил «Центр культуры и досуга „Полярная звезда“». Сообщается, что эта организация отвечает за развлечение местной молодежи.

Журналисты выяснили, что Краймбрери может выступить на центральной площади Оленегорска 31 августа. Гонорар певицы, прописанный в договоре, составил 4 миллиона рублей. Отметим, что в 2022 году во время выступление Краймбрери на Дне города Чехова, она получила из бюджета около 2 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что торговый центр певца Валерия Меладзе в Москве приходит в негодность.