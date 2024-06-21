Зачем Божена Рынска вернулась в Россию

Журналистка Божена Рынска, переехавшая в Латвию, возвращалась в Россию, чтобы сделать пластическую операцию. Об этом рассказала «Газета.ру» со ссылкой на страницу журналистки в одной из соцсетей.

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Рынска заявила, что сделала пластическую операцию у российского хирурга два месяца назад. По ее словам, еще около полутора месяцев у нее будет отек в области скул, но он «уйдет, никуда не денется».

«Обычно у стандартных людей отеки проходят быстрее. Под глазами был дополнительный липофилинг, потому что у меня жир вообще не держится нигде, моментально уходит. Это не рядовой случай, это лично моя особенность. Поэтому сейчас под глазами синяки. Это тоже пройдет», - рассказала Рынска.



Она добавила, что результат не окончательный, но она им довольна. Рынска отметила, что опубликует еще несколько роликов о подтяжке лица.

«Это мое лицо. Внешность не изменилась. Рубцы у уха не видны вообще», - подчеркнула она.



В сентябре 2022 года Рынска рассказала о решении отказаться от гражданства России. Сообщалось, что в 2023-м она вместе с дочерью переехала в Латвию.