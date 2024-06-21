Эмигрировавший комик пожаловался на пропажу интереса россиян к нему

Известный стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России, рассказал о негативном влиянии эмиграции на его жизнь. В подкасте «Бухарог Лайв», доступном на YouTube, он заявил, что после эмиграции его концерты стали менее популярными.

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Он заявил, что записи его выступлений на YouTube стали набирать меньше просмотров, чем ролики, которые были опубликованы, когда он жил в России.

«Видимо, надо начинать все заново. Набирать новую аудиторию, более лояльную к тебе», — пожаловался Оганисян.



Комик предположил, что после его отъезда из России некоторые зрители перестали смотреть его регулярно. Одной из причин того, что у жителей страны пропал к нему интерес, Оганисян назвал то, что им может быть не близка его политическая позиция. Кроме того, некоторые зрители не хотят погружаться в темы, на которые он шутит, уточнил юморист.

Ранее Оганисян рассказал, что стал меньше зарабатывать после отъезда из Росссии. По его словам, билеты на его выступления в Ереване продаются не так активно, как ему бы хотелось.