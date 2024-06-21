Терстон Мур из Sonic Youth анонсировал альбом Flow Critical Lucidity

Экс-гитарист и вокалист нойз-рок-группы Sonic Youth Терстон Мур представит девятую сольную пластинку Flow Critical Lucidity 20 сентября.

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В качестве анонса Мур выпустил сингл Sans Limites совместно с участницей экспериментального коллектива Stereolab Летисией Садье. Это светлый трек со звенящей гитарой и фортепиано. Вокал Терстона вступает только на третьей минуте.

Ранее увидели свет другие песни из релиза — Isadora, Hypnogram и Rewilding.

В марте бывшая вокалистка и бас-гитаристка Sonic Youth Ким Гордон представила сольный лонгплей The Collective.