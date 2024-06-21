Актер Сергей Никоненко высказался о причинах «русофобских острот» уехавшего из России шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). По его мнению, комик вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой таким образом «спасали бабки» на заграничных счетах и недвижимость.

Никоненко выразил уверенность, что Галкиным* движут не идейные убеждения, а «вполне себе коммерческий интерес».

«Проплачен мальчонка!» - заявил артист в беседе с aif.ru, пояснив, что спонсорами Галкина* выступает вовсе не Запад, а «олигархи, которым прижали хвост в России».



Никоненко также обратил внимание, что все сбежавшие из России деятели культуры ведут себя примерно одинаково и делают похожие заявления. По мнению артиста, ими руководит «один и тот же хозяин».

«Предатели! Гнилье», - заключил Никоненко.



Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Галкин* действительно столкнулся с уменьшением гастролей и, соответственно, заработков за границей. При этом он усомнился, что Алла Пугачева с молодым мужем считают копейки, так как за время работы в России накопили столько, что хватит на безбедное существование даже внукам.