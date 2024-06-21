Телеведущий Иван Ургант назвал самую запоминающуюся покупку в жизни. Об этом шоумен рассказал в интервью журналисту Николаю Солодникову, которое опубликовано на YouTube.

Ургант показал здание, в котором ранее располагался магазин, где продавались джинсы, которые он мечтал купить в 18 лет.

"Джинсы назывались Marlboro Classics. У меня не было денег, и я заработал их, когда пел испанские песни в испанском ресторане, не зная языка. У меня была русская транскрипция всех слов", — рассказал он.



По словам телеведущего, он не помнит никаких других материальных благ, которые принесли бы ему такую же радость, как упомянутые джинсы. До этого Ургант посмеялся над тем, что ему тяжело вернуться на телевидение и вспомнил историю из детства.

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В той же беседе Ургант вспомнил, как в 14 лет пришел пьяный к матери на спектакль. По словам Урганта, ему "страшно стыдно" за ту ситуацию, он признался, что не гордится своим поступком. Телеведущий отметил, что тогда выпил со своим другом водку, которая продавалась по 330 миллилитров, и две банки пива, и пошел в театр к матери.