NewJeans выпустили трек Supernatural при участии Фаррелла Уильямса

Южнокорейский герлз-бэнд NewJeans представил свой первый японский сингл Supernatural. В создании аранжировки и лирики к песне принял участие музыкант Фаррелл Уильямс.

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Легкая композиция о любви отсылает к треку Back of My Mind, спродюсированному Фарреллом для певицы Manami в 2009 году.

Новинка также была дополнена клипом, в котором NewJeans исполняют зажигательную хореографию в футуристических локациях.

Supernatural стал второй частью двойного сингла девушек, в который входит недавно выпущенная песня Right Now.

В мае коллектив выпустил мини-альбом How Sweet.