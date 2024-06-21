Телеведущий Отар Кушанашвили был прооперирован, его состояние стабилизировалось. Об этом сообщил друг шоумена, журналист Владимир Полупанов.

Он подчеркнул, что в дальнейшем врачи и родственники будут комментировать состояние здоровья Кушанашвили. Полупанов отметил, что к лечению шоумена подключились самые опытные врачи. Кроме того, он заявил, что огромное количество артистов откликнулось, чтобы помочь финансово.

«Уверен, что врачи сделают все возможное. И Отар обязательно справится со всеми своими болячками. И быстро восстановится», - написал Полупанов.



Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на этой неделе Кушанашвили был экстренно госпитализирован в Красногорске Московской области из-за болей в животе. По данным канала, Кушанашвили стало плохо несколько недель назад, он жаловался на вздутый живот, слабость и одышку. Накануне Полупанов сообщил, что у грузинского и российского журналиста Отара Кушанашвили обнаружили рак.