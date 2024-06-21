Лисовец поделился воспоминаниями о единственном наследнике Зайцева

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец поделился воспоминаниями о единственном наследнике модельера Вячеслава Зайцева Егоре. Соответствующий комментарий публикует News.ru.

Модный эксперт рассказал, что видел сына Зайцева всего несколько раз. По его словам, он всегда был спокойным и уравновешенным. Кроме того, Лисовцу он показался немного замкнутым.

«Обычный человек, который был очень похож на байкера. Он всегда был немногословен», — отметил собеседник портала.



19 июня стало известно о кончине Егора Зайцева. Причиной стали осложнения на фоне онкологии и тяжелой анемии. Единственному наследнику кутюрье было 64 года.

Позже сообщалось, что модный Дом Зайцева может перейти супруге Егора Екатерине Ромашкиной или их детям.