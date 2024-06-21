Юная невеста Лепса ответила хейтерам

18-летняя Аврора Киба, которую 61-летний эстрадный певец Григорий Лепс представил на премии Муз ТВ как свою невесту, опубликовала в соцсетях пост с рассуждениями о свободе, обратил внимание портал «Стархит». Соответствующая публикация появилась на фоне негативной реакции пользователей Сети на ее роман со столь взрослым музыкантом.

Свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно, — написала она.



Киба напрямую не комментировала свои отношения с Лепсом. Тем не менее она продолжает публиковать на своей страницы снимки с роскошными букетами, а также намекать на помолвку кольцом бренда Graff за несколько сотен тысяч рублей.