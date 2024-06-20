Queen продали свой музыкальный каталог Sony Music за миллиард долларов

Британская рок-группа Queen продала свой музыкальный каталог компании Sony Music за 1,27 миллиарда долларов, что стало самой крупной сделкой такого рода в истории.

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Соглашение осложнялось тем, что правами на запись музыки Queen в США и Канаде еще с 90-х владеет Disney, сообщает Hits. Известно, что другая организация была готова приобрести каталог за 900 миллионов долларов. Единственным источником доходов коллектива остались живые выступления.

Ранее Sony Music договорились о покупке доли в каталоге Майкла Джексона минимум за 600 миллионов долларов.