Пресняков признался в многократных изменах супруге

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков — две звезды российской эстрады, чьи отношения в свое время обсуждались во всей стране. Их история любви началась в конце 1980-х годов и длилась более десяти лет, оставив неизгладимый след как в их жизни. У пары также родился сын Никита Пресняков, который пошел по их стопам и продолжил карьеру в искусстве.

Став родителями, Кристина и Владимир с большим рвением продолжали заниматься своей карьерой. Их отношения постоянно находились под пристальным вниманием прессы и поклонников. На первый взгляд, они казались идеальной парой, но за закрытыми дверями им приходилось сталкиваться со своими проблемами и трудностями.

После расставания с Пресняковым Кристина продолжила заниматься карьерой и личной жизнью. Она обрела счастье в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым и стала мамой еще двоих детей. Никита Пресняков, несмотря на трудности своего детства, вырос талантливым и успешным парнем, чем безмерно гордились его родители.

В шоу «Секрет на миллион» Пресняков признался в своей неверности:

«Были и другие женщины, конечно. Кристину это задевало».



Эти откровения шокировали поклонников и вызвали бурные обсуждения.