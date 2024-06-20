Раскрыты заработки Светлакова на его киностудии

Юморист Сергей Светлаков заработал на своей киностудии 254 миллиона рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

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Комик Сергей Светлаков в 2018 году открыл продюсерскую компанию, которая специализируется на создании кино, сериалов и тв-шоу. «Студия Свердловск» занималась съемками таких сериалов и шоу, как «Я не шучу», «Слава богу, ты пришел!», «Тайна пропавшей деревни».

Согласно открытым данным, компания Светлакова за 2023 год принесла 254 миллиона рублей доходов, при этом чистая прибыль организации составила всего 2,3 миллиона рублей. Годом ранее «Студия Свердловск» заработала 121 миллион рублей, из которых 1,6 миллиона рублей — чистая прибыль.

Ранее мы писали о том, что Сергей Светлаков снимает фильм о Сергее Белякове из «Наша Russia». Съемки пройдут в Сочи, Анапе и Геленджике. Светлаков исполнит главную роль в фильме.