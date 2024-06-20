Продюсер раскрыл, почему артистам из РФ выгодно зарабатывать в Турции

На турецких курортах звезды получают по €20-30 тыс., что в два-три раза больше, чем на российских, рассказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. Он добавил, что в качестве бонуса отельеры предлагают артистам пожить и отдохнуть в отеле неделю бесплатно и многие этой опцией пользуются.

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В Турции выступать немного выгоднее, чем в Сочи. За выступление платят €20-30 тыс. При этом турецкие отели дают возможность артистам бесплатно отдохнуть у себя неделю, - сказал Лавров.



Он добавил, что формально гости отеля ничего не платят за выступление приглашенного артиста, но так или иначе это закладывается в стоимость проживания в этот период.

В Турции артистов приглашают выступить перед российской публикой не только в Белеке, где расположено много дорогих пятизвездочных отелей, но и на другие более демократичные курорты. Например, в июле прошлого года певица Инстасамка выступала в клубе в Кемере.

Ранее концертный директор Сергей Лавров заявил, что летом за один концерт на отечественных курортах артисты получают на руки по 600-700 тысяч рублей. Он добавил, что летние заработки звезд несравнимы с теми деньгами, которые они получают на новогодних корпоративах. Промоутер призвал не завидовать им.