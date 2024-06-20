Ургант дал журналисту пощечину

Российский телеведущий Иван Ургант в интервью журналисту Николаю Солодникову показал, как его научили в театральной академии давать пощечину. Запись беседы доступна на YouTube.

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Солодников в ходе интервью рассказал, что однажды выкинул недокуренную сигарету в канал Грибоедова в Санкт-Петербурге. После этого Ургант в шутку дал журналисту легкую пощечину.

«Это театральная академия, здесь меня научили делать вот такие вещи», — сказал он.



Затем телеведущий с журналистом еще два раза отрепетировали, как бы Ургант дал ему театральную пощечину за выброшенный в канал окурок.

«Меня только этому здесь [в академии] научили», — поиронизировал ведущий.



Ранее стендап-комик Гарик Оганисян, ранее работавший в программе «Вечерний Ургант» и уехавший из России, рассказал об общении с Ургантом. Юморист рассказал, что в апреле поздравлял шоумена с днем рождения, после чего они немного попереписывались.