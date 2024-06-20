Калашникова обвинила Бузову в том, что она увела ее мужа

Анна Калашникова грудью встала на защиту Николая Баскова в его конфликте с Ольгой Бузовой и даже припомнила поющей телеведущей, что она однажды увела у нее гражданского мужа.

За развитием конфликта между Ольгой Бузовой и Николаем Басковым следили не только их поклонники, но и коллеги по шоу-бизнесу. Высказалась в беседе с журналистами МК и Анна Калашникова. Певица заявила, что звезда телестройки довольно лицемерна и прячет под маской добродетели свое истинное лицо.

А все потому, что когда-то Бузова увела у нее гражданского мужа Ивана Семёнова. И это при том, что сама Ольга всегда твердит, что для нее любые отношения с несвободным мужчиной — табу.

«Она прекрасно знала о наших отношениях. Но ее это мало волновало... Все за моей спиной. Так что не Ольге нас учить морали и поведению. Пусть лучше задумается над своим повелением, нежели обижает всеми любимого Колю Баскова», — возмущалась Анна.



Также Калашникова отметила, что Бузова постоянно публикует в своих социальных сетях фотографии в купальниках, но при этом «строит из себя депутата». Напомним, что Ольга и Николай поссорились во время Премии МУЗ-ТВ как раз из-за того, что певец, который был ведущим мероприятия, не удержался при виде наряда исполнительницы и заявил, что впервые увидел её полностью одетой.

Бузову это ироничное замечание обидело и позже в своих социальных сетях она пожаловалась на нехватку профессиональных ведущих. Басков же парировал в своем аккаунте: