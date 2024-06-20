Появились пророческие кадры с Кушанашвили перед госпитализацией

Журналист Отар Кушанашвили в последнее время жаловался на плохое самочувствие во время записи своих программ «Каково?!» и «Спортивный груз». У него диагностировали рак 20 июня, на данный момент идет операция.

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«В тяжелейшем физическом состоянии выдержал. Мы сняли две программы «Каково?!» и «Спортивный груз». Но вы лишите меня веры в то, что вы самые преданные слушатели, читатели и зрители, если вы не посмотрите эти выпуски», — заявил Кушанашвили в видео, которое было снято после записи программ.



Кушанашвили в данном ролике отметил, что новая программа будет с соответствующим заголовком о его физическом состоянии. И, 20 июня, на youtube-канале журналиста ролик «Каково?!» был опубликован с названием «Здоровья Отару! — Бузова и загитова накинулись на Баскова — Сосо — 60 лет».

В программе Кушанашвили заявил, что из-за слабого самочувствия у него дрожит голос. На протяжении первых пяти минут он жаловался на проблемы с кишечником.

В начале программы появилась заставка о госпитализации Кушанашвили. «Друзья, информируем вас, чтобы нивелировать вопросы относительно состояния Отара в этом выпуске. К сожалению, Величайший заболел, но специально для вас сам изъявил желание записать выпуск. На данную минуту ваш покорный слуга госпитализирован и находится под наблюдением врачей», — говорилось в данном сообщении.

Ранее Кушанашвили экстренно госпитализировали. У него выявили рак. На данный момент идет операция.