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У Отара Кушанашвили обнаружили рак

Музыкальный обозреватель и ведущий «Ломовка Live» Владимир Полупанов сообщил, что у грузинского и российского журналиста Отара Кушанашвили обнаружили рак. Об этом Полупанов написал на своей странице «Вконтакте».

По словам Полупанова, сейчас Кушанашвили делают операцию. Какой именно тип рака нашли у журналиста, пока не сообщается.

«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идёт операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится», — написал обозреватель.

Продюсер Отара Кушанашвили прокомментировал его госпитализацию

Ранее Кушанашвили экстренно госпитализировали в Подмосковье.

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