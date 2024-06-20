Инди-артист King Krule выпустил EP «SHHHHHHH!»

Британский инди-музыкант King Krule неожиданно представил новый мини-альбом «SHHHHHHH!». Четыре трека из него уже были знакомы фанатам. Они выходили ограниченным тиражом на флекси-дисках во время тура исполнителя «SHHHHHHH!» в 2023-м.

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Музыкант также выпустил клип на песню Time For Slurp, который срежиссировал сам. В черно-белом видео King Krule и его коллеги по группе Игнасио Сальвадорес и Джордж Басс плывут на лодке по живописному водоему.

В прошлом году увидел свет пятый лонгплей артиста — Space Heavy, попавший в топ лучших альбомов 2023-го от издания Slant Magazine.