Раскрыта судьба модного дома Зайцева

Экс-директор Дома моды покойного дизайнера Вячеслава Зайцева Николай Головин раскрыл его судьбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В разговоре с журналистами он заявил, что дальнейшего предназначения у модного дома нет. В то же время Головин предположил, что наследство кутюрье перейдет жене сына Зайцева Екатерине Ромашкиной.

«Это частная собственность, там есть наследник первой очереди — это Катя Ромашкина, жена Егора. Катя что-то пыталась сделать, но у нее не тот уровень знаний и профессионализма, чтобы тянуть такую махину. За последние четыре года кроме скандалов, что еще было-то», — высказался он.



По его словам, Дом моды должен объединять дизайнеров, которые могли бы в стилистике Зайцева создавать коллекции.

«Но там и коллектива нет, который мог бы это делать, они же разогнали всех к чертовой матери», — признался Головин.



В то же время адвокат Сергей Жорин в разговоре со «Страстями» заявил, что разбираться с богатым наследством именитого кутюрье теперь предстоит наследникам его сына.

«Наследниками в первую очередь являются дети, родители, супруги. Также имеет значение наличие или отсутствие завещания (...). Даже, если дети являются несовершеннолетними, им в любом случае положено наследство. При этом если дети совершеннолетние и завещание было написано не на них, то они не получат ничего», — уточнил он.



Егор Зайцев был единственным наследником и владельцем АО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Он продолжал работу над новыми коллекциями и расплачивался по долгам отца. 19 июня стало известно о его кончине.