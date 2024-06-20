Продюсер Яна Рудковская попала в ураган в Москве. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», она опубликовала в соцсетях видео, на котором продемонстрировала последствия буйства стихии.

Рудковская поехала на работу на автомобиле и столкнулась с бушующим ветром и ливнями на Рублево-Успенском шоссе. Она засняла поваленные на дорогу деревья, которые мешают проезду машин.

Мощный ливень и ветер накрыли столицу днем 20 июня. Власти Москвы призвали горожан воздержаться от пребывания по улице. В МЧС заявляли, что до 22:00 мск ожидается ливень и шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 м/с, а с 12:00 до 17:00 мск есть риск формирования смерчей.

Появились кадры жуткого урагана в Москве

Непогода уже привела к жертвам. На Ивановской улице дерево упало на прохожего — в результате полученных травм он погиб. В оперативных службах заявляли, что в других районах Москвы также есть пострадавшие. Подсчет поваленных деревьев и поврежденных машин продолжается.